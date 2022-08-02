İkinci elde "kapora dolandırıcılığı"

Son dönemde sıklıkla gündeme gelen dolandırıcılık yöntemlerinden "kapora dolandırıcılığı" vatandaşları mağdur ediyor. Uzmanlar, vatandaşları kapora dolandırıcılığına uyarıyor.
Online alışveriş sitelerine kayıt yaptıran dolandırıcılar, siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekliyor. Söz konusu ilanlarda da çoğunlukla başka araçlara ait fotoğraflar ve bilgiler kullanılıyor. İlana kanan alıcı ise numarayı arayarak, araçla ilgili bilgi alıyor. Bu sırada dolandırıcı, başka alıcıların da araçla ilgilendiğini söyleyerek, bir miktar kapora karşılığında ilanı yayından kaldırabileceğini söylüyor. Kaporayı alan dolandırıcı ortadan kaybolurken, kandırıldığını anlayan vatandaş ise soluğu savcılıkta alıyor.
"DOLANDIRICI İSTEDİĞİ RAKAMI TOPLADIKTAN SONRA İLANI SATIŞTAN KALDIRIYOR"
Bu dolandırıcılığın yaygın bir yöntem olduğunu ifade ede oto ekspertiz uzmanı Mübin Keleş, "Dolandırıcı araç kendisininmiş gibi fotoğrafını online alışveriş sitesine yüklüyor. İlan 1-2 saat kalıyor. Bu sırada ilanı görenler aracı almak için kişi ile irtibata geçiyor. O sırada satıcı, 'Bana şu kadar miktarda kapora gönderin, ilanı bekleteyim' diyor. Bizim kendimiz için beklediğini düşündüğümüz araç ile ilgili birçok kişi daha satıcıyı arayarak kapora veriyor. Bu tarz bir araba almak istediğiniz zaman kişinin telefonu sürekli meşgul çalıyor. Bu tarz insanlardan uzak durmamız gerekiyor. Dolandırıcı istediği rakamı topladıktan sonra ilanı satıştan kaldırıyor" dedi.
"HAYAL KIRIKLIĞI"
İşletmesinde meydana gelen bir olayı anlatan Keleş, "İlan Düzce'de konulmuş ama dolandırıcı Düzce'de değil. 'Ekspertiz firmasında görüşelim ve aracı eksper edildikten sonra notere gidelim' diye aralarında konuşmuşlar. Dolandırıcı alıcıdan para istiyor, alıcı da gönderiyor Alıcı buraya gelip araç geleceğini beklerken, ne araç geliyor ne böyle bir bilgi var. Hayal kırıklığı oluyor" şeklinde konuştu.
"YENİ NESİL DOLANDIRICILIK"
Kapora dolandırıcılarının her yolu denediğini belirten Keleş, "Aracın sahibinin telefonu çok fazla meşgul çalıyorsa, hemen kapora muhabbetine geçiş yapılmışsa, hemen ekspere gelme olaylarına giriliyorsa, vatandaşların dikkat etmeleri gerekiyor. Sosyal yazışma platformunu ne kadar zamandır kullanıyor onu kontrol edebilirler. Profil fotoğraflarına aile fotoğraflarını koyuyorlar ve güvenilir olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Fakat burada çok hayal kırıklıkları ile karşı karşıya kaldık. Buna kesinlikle yeni nesil dolandırıcılık diyebiliriz. Zaten dolandırıcılar çok hızlı bir şekilde parayı toplayıp ortadan kayboluyor" ifadelerini kullandı.
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