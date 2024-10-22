Jennifer Lawrence, 2022'de verdiği bir röportajda ilk kez annelik duygusunu tatmasıyla ilgili konuşmuş ve oğlunun doğumunun hayatının yeniden başladığını hissettirdiğini söylemişti. Ünlü oyuncu; "Çok aşığım. Başka bebeklere de aşığım. Yeni doğanlar çok muhteşem" ifadesini kullanmıştı.