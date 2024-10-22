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        Haberler Dünyadan İkinci çocuğunu bekleyen Jennifer Lawrence'ın ilk hamilelik fotoğrafları - Magazin haberleri

        İkinci çocuğunu bekleyen Jennifer Lawrence'ın hamileliğinin ilk fotoğrafları

        İkinci çocuğuna hamile olan Jennifer Lawrence'ın belirginleşen karnıyla ilk fotoğrafları çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 10:30 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:11
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        • 1

          İkinci çocuğuna hamile olduğu öğrenilen Jennifer Lawrence, hamilelik haberi sonrası ilk kez görüntülendi. Los Angeles'ın semtlerinden Studio City'de eşi Cooke Maroney ile öğle yemeğine giderken görülen Lawrence'ın karnının belirginleşmesi dikkat çekti.

        • 2

          İkinci bebek mutluluğu yaşayan 34 yaşındaki Oscar'lı oyuncuyla 40 yaşındaki eşi Maroney, birbirlerini öperken objektiflere yansıdı.

        • 3

          Jennifer Lawrence ve Maroney, 2019'da evlendi. Çiftin Cy adında iki yaşında bir oğlu bulunuyor.

          Ünlü oyuncu, oğlunun adını ABD'li ressam Cy Twombly’den ilham alarak koyduklarını açıklamıştı.

        • 4

          Jennifer Lawrence, 2022'de verdiği bir röportajda ilk kez annelik duygusunu tatmasıyla ilgili konuşmuş ve oğlunun doğumunun hayatının yeniden başladığını hissettirdiğini söylemişti. Ünlü oyuncu; "Çok aşığım. Başka bebeklere de aşığım. Yeni doğanlar çok muhteşem" ifadesini kullanmıştı.

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