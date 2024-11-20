İki ustadan Şehir Tiyatroları'nda atölye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları dünyaca ünlü ses ve ışık sanatçısı Hans Peter Kuhn ve dansçı, ressam Junko Wada’yı üç gün sürecek bir atölye çalışması için İstanbul’da konuk ediyor.

24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde 11.00-18.00 saatleri arasında, ÇGSM’nin bu sezonun ilk uluslararası atölyesi olarak, Müze Gazhane Meydan Sahne’de gerçekleştirilecek atölye çalışmasına profesyonel oyun ve dansçılar ile ses tasarımcıları birlikte proje üretmek için katılacak.

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“Yavaş ama Hızlı” isimli atölye çalışması, yavaş hareketi temeline alan kısa bir tiyatro prodüksiyonu üretmeyi hedefliyor ve üç günlük bir çalışma sonucunda bu prodüksiyonun nasıl şekilleneceğinin olanaklarını araştırıyor. Katılımcıların bir bölümü Junko Wada ile bir performans hazırlarken, aynı anda aynı mekânda tasarımcılar ve performansçılar birbirinden etkilenerek çalışacaklar. Ses ve ışık alanından diğer katılımcılar Hans Peter Kuhn ile bu performansa uygun bir ışık ve ses tasarımı yapacak. İzleyici olarak katılmak isteyenler cgsm.atolye@ibb.gov.tr mail adresine CV’leriyle birlikte başvurabileceği çalışma için kontenjan sayısı ise kısıtlı...

REKLAM Hans Peter Kuhn, Berlin ve Amino’da (Kyoto, Japonya) yaşayan ve üreten besteci ve sanatçıdır. Işık ve ses enstalasyonları dünyanın birçok yerinde, Museum of Fine Arts Boston, Centre Pompidou Paris, Neue Nationalgalerie Berlin, Seattle Art Museum, Tokushima Modern Art Museum gibi müze ve galerilerde sergilenmiştir. Halka açık yerlerdeki enstalasyonları arasında: The Pier, New York 1996, A Light and Sound Transit, Leeds (UK) 2009, Vertical Lightfield, Singapore 2009, Acupuncture, Mattress Factory Museum, Pittsburgh (US) 2016, Martin Gropius Bau, Berlin (DE) 2017 sayılabilir. Robert Wilson ve Hans Peter Kuhn’un birlikte ürettiği "Memory Loss" (Hafıza Kaybı) isimli enstalasyon 1993’te Venedik’te Altın Aslan ile ödüllendirilmiştir. Tiyatroda, Luc Bondy, Claus Peyman, Peter Zadek, Peter Stein gibi yönetmenlerle çalışmıştır ve özellikle Robert Wilson’ın prodüksiyonlarına yaptığı müzik ve ses yerleştirmeleri ile tanınmaktadır. Laurie Booth, Dana Reitz, Suzushi Hanayagim Sasha Waltz ve Junko Wada’nın dans performansları için müzik bestelemiştir. Bu alanda New York Bessie Award ve Osaka Suzukinu Hanayagi Award’a layık görülmüştür. Duyma ve dinleme, dünya çapında gösterilen performanslarının temalarıdır. 2012'den bu yana Berlin Universität der Künste'de Ses Çalışmaları alanında misafir öğretim üyesidir.

Junko Wada, Tokyo’da Musashino Sanat Üniversitesi’nde resim okuduktan sonra, büyük ölçekli soyut resim çalışmalarında bulundu. Üretiminin fiziksel yönü, kendi kişisel dans stilinin oluşmasını sağladı. Resim ve dansın kaynağı aynıdır ve beden mekânda eşdeğer bir soyut heykele dönüştü. Resimlerinde fırça kullandığı gibi, sahnede bedeniyle resim yapmaktadır ve dans mekânda üç boyutlu bir resim haline gelmektedir. Hem resim hem de dans soyuttur ve geleneksel Japon sanatıyla ince bir ilişkisi vardır. 1985’ten beri Akio Suzuki, Rolf Julius, Hans Peter Kuhn gibi ses sanatçılarıyla işbirliği yapmıştır, Sasha Waltz & Guests “Dialoge series, noBody and Matsukaze) prodüksiyonlarında yer almıştır. ZKM Karlsruhe (Almanya), Centre Pompidou Paris (Fransa), Neue Nationalgalerie Berlin (Almanya), Telstra Adelaide Festival (Avusturya), Asian Art Museum San Francisco (ABD), Museo de Arte de Sao Paulo (Brezilya), Stedelijk Museum Amsterdam (Hollanda), Ruhrtriennale Essen (Almanya) gibi birçok müze ve galeride performanslarını sergilemiştir. 1989’da Stuttgart Schloß Solitude’dan burs aldı ve 1999’dan beri Berlin’de yaşamaktadır. 2003 yılında, 28 sanatçıyla birlikte yarattığı, bir yıl süren “Process Vol.2” projesi için Hauptstadtkulturfonds bursunu aldı. 10 yıllık bir aradan sonra 2005 yılında resim sanatına geri döndü ve Berlin'deki haus am Waldsee'de bir sergi açtı. Junko Wada Berlin'de yaşıyor ve çalışıyor.