Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim İki sanatçıdan 'La Dolce Vita' sergisi

        İki sanatçıdan 'La Dolce Vita' sergisi

        Çağdaş sanat dünyasının en dikkat çekici isimlerinden Ivo Petrov ve Nina Petrov, Türkiye'deki ilk solo sergileri La Dolce Vita ile 12 Aralık 2024-12 Ocak 2025 tarihleri arasında Carré d'Artistes İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 11:21 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki sanatçıdan 'La Dolce Vita' sergisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çağdaş sanat dünyasının en dikkat çekici isimlerinden Ivo Petrov ve Nina Petrov, Türkiye’deki ilk solo sergileri La Dolce Vita ile Carré d’Artistes İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. 12 Aralık 2024 - 12 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan kuratörlüğünü Seval Akman’ın yaptığı sergi, Ivo ve Nina Petrov’un yalnızca La Dolce Vita sergisi için ürettikleri 38 yeni eserden oluşuyor. Sergi, sanatçıların her biri farklı boyutlardaki özgün eserlerini bir araya getirerek, izleyiciyi çağdaş sanatın derinliklerine davet ediyor.

        La Dolce Vita, Ivo ve Nina Petrov’un sanatlarını birleştiren ve her iki sanatçının da Art Deco estetiğinden ilham alarak yaratıkları etkileyici eserlerinden oluşuyor. Sergi, sanatçılarının karakteristik tarzlarını ve özgün geometrik formlarını vurgulayan eserler sunuyor. Her bir eser, geçmişin estetik izlerini modern bir dille harmanlayarak izleyiciye hem nostaljik bir duygu hem de çağdaş sanatın dinamik gücünü keşfetme fırsatı sunuyor.

        Ivo Petrov: Geometrik Formlar ve Eklektik Tarz

        Ivo Petrov, 1900’lerin eklektik atmosferinden ve Belle Époque döneminden ilham alarak eserlerini yaratıyor. Art Deco ve Vienna Secession akımlarına olan hayranlığını eserlerine yansıtan Ivo, Gustav Klimt ve Tamara de Lempicka gibi sanatçılardan ilham alıyor. Yağlı boya tekniklerini tercih eden Ivo, esnekliği ve yoğunluğu sayesinde renklerin derinliğini keşfederken, figüratif ve neredeyse kübist bir tarzda eserler üretiyor. Parlak renkler (kırmızı, turuncu, mavi, mor…) ve geometrik kompozisyonlarıyla tanınan Ivo, izleyiciyi sadece bir gözlemci olarak değil, eserin bir parçası olarak da hissettirmeyi başarıyor. Eserlerinde yer alan sirk, dans sahneleri ve geleneksel kıyafetler, izleyiciyi zamanın ötesine taşıyor.

        Nina Petrov: Feminenlik, Şiir ve Gizem

        Nina Petrov, yağlı boya teknikleriyle, duygularını renklerin gücüyle ifade eden bir sanatçı olarak tanınıyor. Art Deco ve Vintage dönemlerine olan özlemini resimlerine yansıtan Nina, izleyiciye tatlı bir hüzün ve optimist bir bakış açısı sunuyor. Neo-Klasik sanatçılar Lawrence Alma-Tadema ve John Williams'tan ilham alan Nina, eski temaları modern bir üslupla yeniden yorumluyor. Eserlerinde yer alan şiirsel, feminen ve gizemli atmosfer, izleyiciyi büyüleyici bir evrene davet ediyor. Nina'nın eserlerinde, geçmişin cazibesiyle bugünün dinamik duyguları bir araya geliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Carré d’Artistes İstanbul
        #sergi
        #Ivo Petrov
        #Nina Petrov
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Eski sevgilisinin evini bastı! Tüm aileye kurşun yağdırdı
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Belediye personeli gibi giyinip kent merkezini kazdılar!
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        Sanders önerdi, Senato reddetti
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Polis memurlarına silahlı saldırıda ifade ortaya çıktı!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        Duvara bantlı muza 6.2 milyon dolar!
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        ABD'de Trump ve Musk 'evden çalışma'yı kaldırıyor
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        Sanık hemşire Damla Atak: "500 gram bebek mi olur çek fişini!"
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        İzmir'de 5 kardeşin yangında öldüğü facianın itfaiye raporu ortaya çıktı
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euroya ev
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Chrome resmen satılıyor mu? ABD resmi talepte bulundu
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Ukrayna'nın, Batı füzelerini kullanması savaşın gidişatını değiştirebilir mi?
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Bitcoin'de yeni zirve
        Bitcoin'de yeni zirve
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        Habertürk Anasayfa