İki sanatçıdan 'La Dolce Vita' sergisi

Çağdaş sanat dünyasının en dikkat çekici isimlerinden Ivo Petrov ve Nina Petrov, Türkiye’deki ilk solo sergileri La Dolce Vita ile Carré d’Artistes İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. 12 Aralık 2024 - 12 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan kuratörlüğünü Seval Akman’ın yaptığı sergi, Ivo ve Nina Petrov’un yalnızca La Dolce Vita sergisi için ürettikleri 38 yeni eserden oluşuyor. Sergi, sanatçıların her biri farklı boyutlardaki özgün eserlerini bir araya getirerek, izleyiciyi çağdaş sanatın derinliklerine davet ediyor.

REKLAM advertisement1 La Dolce Vita, Ivo ve Nina Petrov’un sanatlarını birleştiren ve her iki sanatçının da Art Deco estetiğinden ilham alarak yaratıkları etkileyici eserlerinden oluşuyor. Sergi, sanatçılarının karakteristik tarzlarını ve özgün geometrik formlarını vurgulayan eserler sunuyor. Her bir eser, geçmişin estetik izlerini modern bir dille harmanlayarak izleyiciye hem nostaljik bir duygu hem de çağdaş sanatın dinamik gücünü keşfetme fırsatı sunuyor.

Ivo Petrov: Geometrik Formlar ve Eklektik Tarz Ivo Petrov, 1900’lerin eklektik atmosferinden ve Belle Époque döneminden ilham alarak eserlerini yaratıyor. Art Deco ve Vienna Secession akımlarına olan hayranlığını eserlerine yansıtan Ivo, Gustav Klimt ve Tamara de Lempicka gibi sanatçılardan ilham alıyor. Yağlı boya tekniklerini tercih eden Ivo, esnekliği ve yoğunluğu sayesinde renklerin derinliğini keşfederken, figüratif ve neredeyse kübist bir tarzda eserler üretiyor. Parlak renkler (kırmızı, turuncu, mavi, mor…) ve geometrik kompozisyonlarıyla tanınan Ivo, izleyiciyi sadece bir gözlemci olarak değil, eserin bir parçası olarak da hissettirmeyi başarıyor. Eserlerinde yer alan sirk, dans sahneleri ve geleneksel kıyafetler, izleyiciyi zamanın ötesine taşıyor.

Nina Petrov: Feminenlik, Şiir ve Gizem Nina Petrov, yağlı boya teknikleriyle, duygularını renklerin gücüyle ifade eden bir sanatçı olarak tanınıyor. Art Deco ve Vintage dönemlerine olan özlemini resimlerine yansıtan Nina, izleyiciye tatlı bir hüzün ve optimist bir bakış açısı sunuyor. Neo-Klasik sanatçılar Lawrence Alma-Tadema ve John Williams'tan ilham alan Nina, eski temaları modern bir üslupla yeniden yorumluyor. Eserlerinde yer alan şiirsel, feminen ve gizemli atmosfer, izleyiciyi büyüleyici bir evrene davet ediyor. Nina'nın eserlerinde, geçmişin cazibesiyle bugünün dinamik duyguları bir araya geliyor.