İki kişi motosikletten düştü! Üzerlerinden araç geçti!

DHA

Bursa'da kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı´nda meydana geldi. Kent Meydanı mevkiinde alt geçitte sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

YERDE YATANLARIN ÜZERİNDEN GEÇTİ

DHA'da yer alan habere göre devrilen motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Bu sırada aynı istikamette seyir eden bir araç, yerdeki yaralıların üzerinden geçerek 2 kişiyi metrelerce sürükledi.

AĞIR YARALANDILAR TEDAVİYE ALINDI

Durumu fark ederek duran araç sürücüsü şoka girdi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan yaralıların kimlik bilgilerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.