İki katlı evin bacasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Muhlis Yiğit Caddesi&rsquo;nde bulunan S.B.&rsquo;nin oturduğu 2 katlı evde &ccedil;ıktı. Yalnız yaşayan S.B.&rsquo;nin evinin bacasında &ccedil;ıkan yangını fark eden &ccedil;evredekilerin ihbarı &uuml;zerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin m&uuml;dahalesi sonucu s&ouml;nd&uuml;r&uuml;ld&uuml;. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.