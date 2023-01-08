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Ankara'da iki kardeş yaklaşık 6 saat arayla yaşamını yitirdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kardeşinin rahatsızlandığını duyan Mehmet Çelik, kalp krizinden hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan ağabey İsmail Çelik de yaklaşık 6 saat sonra hayatını kaybetti. İki kardeş, aile kabristanlığında toprağa verildi

Giriş: 08.01.2023 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da iki kardeşleri yürekleri dağlayan ölümü! Arka arkaya... - Haberler
AA

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaklaşık 6 saat arayla vefat eden iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

Rahatsızlığı bulunan İsmail Çelik'in (67) bilincini kaybettiği haberini alan kardeşi Mehmet Çelik (57), kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Ağabeyi İsmail Çelik ise kardeşinin vefatından yaklaşık 6 saat sonra hayatını kaybetti.

Camii Kebir'de öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından iki kardeş, Kuruçay'daki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünvar, eski milletvekili Ayhan Yılmaz, eski belediye başkanı Adem Tuğluca ve Çelik kardeşlerin yakınları katıldı.

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