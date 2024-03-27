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        İki kadın yol ortasında saç saça birbirlerine girdi

        Bursa'da yol ortasında iki kadın saç saça baş başa birbirlerine girdi. İki kadının kavga ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:50 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:05
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          Bursa'da iki kadın henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında saç saça baş başa birbirlerine girdi.

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          İki kadının kavga ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

           

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          Görüntülerde birbirlerinin saçını çeken kadınların tekme tokat kavga ettiği görüldü. Kavga, yoldan geçen başka bir kadının araya girmesiyle sona erdi.

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          Bir başka benzer olay da kentin Nilüfer ilçesinde oldu.

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          Çamlıca Mahallesi'nde yol verme yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıktı. 

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          Sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Motosiklet kasklarının havada uçuştuğu kavga, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

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