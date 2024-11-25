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        Haberler Gündem Güncel İki il arası ulaşıma heyelan engeli | Son dakika haberleri

        İki il arası ulaşıma heyelan engeli

        Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım kapandı. Ekiplerin kaya parçalarını yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:57 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:59
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          Karabük'ün Yenice ilçesinde aralıklarla devam eden sağanağın ardından Gökbel köyü Alaçamkaya Tüneli yakınlarında heyelan meydana geldi.

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          Kaya parçalarının düştüğü yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, tek şeridi araç trafiğine kapattı.

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          Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kaya parçalarını yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.

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          Bölgede iyileştirme çalışmaları sürüyor.

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