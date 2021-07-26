İki Gönül Bir Oluversin Gari oyuncuları kimler? İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi konusu ve karakterleri nele

İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi oyuncuları kimler? İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Birand Tunca, Aslıhan Malbora ve Tuğba Melis Türk gibi oyuncuların yer aldığı filmin senaryosunu Cüneyt İnan yazıyor. İşte İki Gönül Bir Oluversin filmiyle ilgili merak edilenler...



İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İki Gönül Bir Oluversin Gari filmi Derya, Çilek Tepesi’nden aşağıya sevinçle koşuyor. Derya evin bahçesinde Deniz ile karşılaşır. Derya nefes nefese Güney’in evlilik teklif ettiğini söyler. Deniz sevinçten kalkıp Derya’ya sarılır. Deniz’in ayağa kalktığını gören Derya’nın sevinci ikiye katlanır. Güney, babası Salih’in kaldığı otele gelir. Güney otele gelip ailesine Derya ile evlenmeye karar verdiğini anlatır. Zaten sinirli olan Salih daha fazla sinirlenir. Tartışırlar ve Güney otelden ayrılır. Derya ev hapsindedir.

Sadri, öğrendiklerini ailesine söylemek konusunda kararsızdır. O sırda Güney oraya gelir, Deniz Güney’i hemen evden uzaklaştırır. Evden çıkarken Güney’i gören Sadri tekrar sinirlenir ve tabancasını belinden çıkartıp Güney’i korkutmak için ateş eder. Güney, Derya’yı kaçırmaktan başka çare olmadığını anlar ve ikisi gizlice evlenmeye karar veriler. Seda o sırada bütün olayları öğrenir. Güney’in babasının Derya’nın babasını öldürdüğünü de… Bu bilgi onları ayırmaya yeteceğini düşünüp Güney’in peşine düşer. Sadri ise eşi Hatice ile konuştuktan sonra sözleşmeyi yırtıp jandarmaya gitmeye karar verir.

Güney ve Derya nikahlarını kıyar ve o gece şehirde bir otelde kalırlar. Ertesi gün köye dönüp babasına anlatmaya karar verir. Seda Derya’ların eve gelir, Güney’i kapıda görünce videoyu hemen Güney’e atar ve Güney bu videoyu izler. Evin içinde de Sadri Derya’ya videoyu izletir. Derya gayriihtiyari camdan dışarı, Güney’e bakar. Güney de başını telefondan kaldırıp Derya’ya bakar…

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ OYUNCULARI

Birand Tunca,

Aslıhan Malbora,

Tuba Melis Türk,

Halil İbrahim Kurum,

Ali Rıza Tanyeli,

Kıvanç Baran Arslan,

Tuğçe Karabayır,

Suat Sungur,

Selehattin Taşdöğen,

Hilmi Erdem,

Orçun Kaplan,

Nilgün Karababa

İKİ GÖNÜL BİR OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Oluversin Gari filminin çekimleri Muğla Milas'ta gerçekleştirildi.