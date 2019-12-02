İki farklı Kruse!

02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'de uzun bir sakatlık dönemi yaşayan Max Kruse, Göztepe maçıyla birlikte sahalara dönerken, bu maçta Dirar ile yaşadığı tartışmayla dikkatleri üzerine çekti. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre takımın asist lideri konumunda bulunan Kruse'nin sahadaki performansına Dirar "Otur, çay iç" diyerek tepki gösterirken, bu olayın arkasında bir birikimin olduğu ortaya çıktı.
TÜRKİYELİ İMAJI VERMEYE ÇALIŞTI AMA...
Kruse, Türkiye'ye geldiğinden beri her fırsatta buraya ait olmaya çalıştığını ifade ederken, İstiklal Marşı'nı okuması, çay içerken paylaşım yapması, röportajlarda kullandığı ifadelerle takım için çok büyük sorumluluk aldığı imajını vermeye çalıştı. Fakat gerçekte sürekli vurdumduymaz tavırlar içerisinde olması ve sahada mücadele açısında yeterli görülmemesi Samandıra'da her geçen gün tepki toplamaya başladı. Sadece gurbetçi oyuncularla biraz iletişimi olan Alman oyuncunun, takımdaşlık ve diğer konulardaki umursamaz tavırları Samandıra'da herkes tarafından olumsuz karşılanırken, Göztepe maçında Dirar'ın patlamasının ardında da bu yaşananların olduğu öğrenildi.
Sosyal medya ve dışarıda farklı, gerçekte farklı bir görüntüde olduğu düşünülen Kruse'nin bu yaşananların ardından nasıl bir reaksiyon göstereceği ise merak konusu.
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