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Acı haberi, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç duyurdu. Açıklamada, “Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ebe/hemşire olarak görev yapan mesai arkadaşımız Selver Kuşçu Ünal’ın Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim.” ifadelerine yer verildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, 36 yaşındaki Ünal’ın evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Ünal'ın vefat haberi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra sağlık camiasında da büyük üzüntüye yol açtı.Ünal’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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