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        Haberler Gündem İki bakanlıkta üst düzey görevden almalar

        İki bakanlıkta üst düzey görevden almalar

        Resmi Gazete'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda üst düzey görevden alma kararları yayımlandı. Karara ilişkin açıklama yapılmadı ancak Enerji Bakanlığı'ndaki görevden almaların İliç'teki göçük sonrasında yaşanması dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 09:38 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:01
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        İki bakanlıkta üst düzey görevden almalar
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        Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kandemir, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Aydındağ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcıları Bayram Arı ve Sami Sarıyıldız görevden alındı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı; Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcıları Maruf Aras ve Mustafa Uzun, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcıları Murat Alp ve Abdullah Ekin görevden alındı.

        Karara ilişkin bir açıklama yapılmazken İliç’teki altın madeninde meydana gelen göçük sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndaki üst düzey görevden almalar dikkat çekti.

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