İki araç çarpıştı: 3 yaralı

İHA

Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinden seyir halindeki Devran G. yönetimindeki otomobil ile karşı istikamete seyir halindeki Tarık S. idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Özgür U. yaralandı.

Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.