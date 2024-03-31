İki aile arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde husumetli iki aile arasında bıçaklı kavga çıktı, olayda 4 kişi yaralandı
Sultanbeyli'de, husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Olay saat 18.00 sıralarında, Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde meydana geldi. İddaya göre; husumetli oldukları öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.
Fotoğraf: DHA
ÇELİK KUVVET EKİPLERİNDEN DESTEK İSTEDİ
Çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevik kuvvet ekiplerinden destek istedi.
Fotoğraf: DHA
Polis, çıkan kavgada tarafları ayırmak için havaya ateş etti. Kavgaya karışan çok sayıda aile üyesini gözaltına alan polis ekipleri, şüphelileri karakola götürüldü.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.