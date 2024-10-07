SEMİH ÇELİK, İKBAL UZUNER VE AYŞENUR HALİL’İ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

"TAKINTILI SEVGİLİ" İDDİASI

Sosyal medyada, Semih Çelik'in uzun süredir İkbal Uzuner'e takıntılı halde ilgi duyduğu, genç kızın bu nedenle eğitimini bırakmak zorunda kaldığı ve ailesinin de şikayetçi olduğu iddiası da yer aldı.

SEMİH ÇELİK BABASININ İFADESİ NE OLDU?

Kurye olarak çalışan baba Adem Çelik, polise, Eyüpsultan ilçesinde öldürülen maktul Ayşenur Halil isimli genç kızın oğlunun sevgilisi olduğunu, Fatih’te surlarda öldürdüğü İkbal Uzuner adlı genç kızın da oğlunun okul arkadaşı olduğunu söyledi. Oğlunun psikolojik sorunlarının olduğunu anlatan baba, oğlunun daha önce rahatsızlığıyla ilgili hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Babanın bu iddiası üzerine katil zanlısı Semih Çelik’in hastane kayıtları araştırıldı. Yapılan incelemelerde 1 yıl içerisinde Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Okmeydanı EAH ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde toplam 5 adet hastane kaydının olduğu tespit edildi.

(Fotoğraftaki İkbal Uzuner 19 yaşındaydı)