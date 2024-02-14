II. Mehmet Operası sahnelenmeye hazır
Rossini'nin Yenilikçi ve İddialı Operası II. Mehmet (Maometto II), 24 Şubat'ta prömiyer yapacak. Eser, ünlü İtalyan orkestra şefi ve rejisör Alessandro de Marchi imzasıyla sahnede olacak
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 24 Şubat 2024’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda prömiyerini yapacağı II. Mehmet (Maometto II) Operası, romantik dönem opera literatürünün en önemli bestecilerinden biri olan Gioachino Rossini ve librettist Cesare della Valle tarafından kaleme alınan, Türklerle ilgili operalar içindeki en önemlilerinden biridir.
Rossini'nin en yenilikçi ve iddialı operası olarak değerlendirilen eser, zengin bir orkestrasyona sahip.
Özenle planlanmış ama bir o kadar da karmaşık dramatik yapısında; siyasi entrika, komplo ve trajedi gibi melodram ögeleri taşıyor. Arka planda Venedik'in yer aldığı aşk hikayesinde, iki düşman arasındaki kahramanca çatışma öyküsü, imkansız bir aşkın dramına dönüşüyor.
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3 Aralık 1820'de Napoli’deki Teatro di San Carlo’da dünya prömiyeri yapılmış olan bu iki perdelik opera, Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı olan ve İstanbul’un fatihi olan Fatih Sultan Mehmet’in Venedik Cumhuriyeti hâkimiyetindeki Eğriboz (Negroponte) adasının kuşatması (1470) sırasında âşık olduğu Anna’nın hikâyesini konu alıyor. Gerçek kimliğini bilmeden Fatih Sultan Mehmet’e âşık olan Venedikli Anna, babasına ve ülkesine olan sadakati ile Türk Sultanı Mehmet’e olan aşkı arasında bir seçim yapmak zorundadır.
Türkiye prömiyerini Türkçe dilinde seslendirmiş olan ve 3 Kasım 1990'de Atatürk Kültür Merkezi'nde yapmış olan eser, tam 34 yıl sonra orijinal dilinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Bu büyük eserin orkestra şefliğini ise dünyanın en prestijli opera evlerinin orkestra şefliğini üstlenmiş olan ve barok müzikten, belcanto müziğinin dehalarının müziklerini ustalıkla yöneten ve Opus, Naïve, Hyperion, Sony olmak üzere birçok önemli opera kayıtlarına imza atmış olan dünyaca ünlü İtalyan orkestra şefi Alessandro de Marchi üstleniyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası bu eserde hem Maestro Alessandro De Marchi hem de İDOB Orkestrası'nın değerli opera ve bale şeflerinden biri olan Zdravko Lazarov yönetiminde Rossini'nin müziğini sanatseverlere ulaştırmaya hazırlanıyor.
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Eserin rejisi İtalya'nın hem bir o kadar genç hem de bir o kadar zengin repertuvarına sahip bir rejisörüne ait: Renato Bonajuto! Teatro Regio di Parma, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Coccia başta olmak üzere dünyanın en önemli opera sahnelerinde sahneye koyduğu çok sayıda başarılı eserle dünya çapında ün kazanmış, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde daha önce "Prima la Musica e Poi Le Parole", "Der Schauspieldirektor" ve "Falstaff" operalarını sahneye koyan Renato Bonajuto, Maometto Secondo (II. Mehmet) operası ile hayal gücünü yeniden İDOB'ta sanatseverlerle buluşturuyor.
Eserin dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımı Ahmet Defne imzalı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nu Paolo Villa yönetiyor. Eserdeki koreografi ise Nil Berkan İmzalı.
II.Mehmet rolünde Burak Bilgili, Doğukan Özkan; Anna rolünde Dilruba Bilgi, Gülbin Günay; Calbo rolünde Barbora Hitay, Asude Karayavuz, Esen Demirci; Paolo Erisso rolünde; Mert Süngü, Ufuk Toker; Condulmiero rolünde Berk Dalkılıç, Yoel Keşap; Selim rolünde Hazal Ata, Anıl Önder dönüşümlü olarak rol alıyor.
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