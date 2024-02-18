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        Haberler Yaşam II. Abdülhamid'in torunu evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu

        II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi

        Osmanlı Hanedanının "sultan" unvanını taşıyan hayattaki 14 kadın üyesinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul'da düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi. Çiftin şahitleri Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 21:33 Güncelleme: 18.02.2024 - 21:33
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        II. Abdülhamid'in torunu evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu
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        Şehzade kızı olması dolayısıyla Osmanlı Hanedanıının “sultan” unvanını taşıyan hayattaki 14 kadın üyesinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu (25), geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi’nde gerçekleşen düğünle dünyaevine girdi.

        Düğün törenine Hafız Mehmet Bilir’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Daha sonra mehter takımının marşlar çaldığı düğünde saz heyeti tasavvuf musikisinden örnekler sundu. Dizi oyuncusu ve ses sanatçısı Necip Karakaya ise repertuvarındaki en güzel eserleri icra etti. Seçtikleri ilginç gelinlik ve damatlık kıyafetleriyle göz kamaştıran yeni çiftin nikâhı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından kıyıldı. Gelin ve damadın şahitliklerini ise Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı, yazar ve hattat Mehmet Fatih Çıtlak yaptı.

        ÜÇ YIL ARADAN SONRA BİR HANEDAN DÜĞÜNÜ YAPILDI

        Yoğun bir katılımın gözlendiği düğün töreni Osmanlı Hanedanı ailesinde yaklaşık 3 yıllık bir aradan sonra yapılan hanedan düğünü olma özelliğini taşıyor. Gelinin babası Orhan Osmanoğlu, dördüncü evladının da yuvasını kurmasından çok mutlu olduğunu ifade ederek, geriye bir evladının kaldığını belirtti.

        Osmanlı Hanedanı’nın hayattaki 14 kadın üyesinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 34. Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han’ın 5. kuşaktan torunu olan Berna Sultan Osmanoğlu'nun babası Orhan Osmanoğlu Şam'da, dedesi Harun Osmanoğlu ise Lübnan’da doğdu. Harun Efendi’nin babası Şehzade Mehmed Abdülkerim Efendi ile Sultan II. Abdülhamid Han’ın en büyük oğlu olan dedesi Mehmed Selim Efendi, Osmanlı Hanedanı üyelerinin 1924’de yurt dışına çıkarılması sırasında Beyrut’a gitti. Mehmed Abdülkerim Efendi, Şam’da evlendikten sonra 1930 ve 1932 doğumlu iki çocuğunu küçük yaşta yetim bırakarak, 1935’te hayatını kaybetti. Mehmed Selim Efendi’nin de 1937’de vefatından sonra Harun Osmanoğlu’nun annesinden başka kimsesi kalmadı. Uzun sürgün yılları süresince hayat mücadelesi veren aile, 1974’de hanedan üyelerinin vatana dönmelerine izin verilmesinden hemen sonra Şam’dan İstanbul’a geldi. Şehzade Harun Osmanoğlu, yaşayan 24 Osmanlı şehzadesi içinde yaşça en büyük olması sebebiyle "Osmanlı hanedanı reisi" unvanını taşıyor. Berna Osmanoğlu, şehzade Orhan Osmanoğlu’nun beş çocuğunun dördüncüsü.

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