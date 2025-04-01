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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ | TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenden geri dönüş davası

        İhraç edilen 5 teğmenden dava

        Mezuniyet töreninde 'kılıç çatarak' disiplinsizlik yaptıkları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmen, kararın iptali için Ankara İdare Mahkemesine dava açtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 15:03 Güncelleme: 01.04.2025 - 15:21
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        Ankara'da, Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde, dönemi birincilikte bitiren Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte kılıç çatan ve disiplinsizlik gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen yürütmenin durdurulması için Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

        Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen 5 teğmen, TSK'ya geri dönüş talebinde bulundu. Başvuru dilekçesinde, ihraç edilen teğmenlerin yaptıkları davranışın bir disiplinsizlik olmadığı söylendi.

        Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu’dan önce teğmenler Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş da TSK’ya geri dönüş davası açmıştı. Ebru Eroğlu ile birlikte ihraç edilen 5 teğmen de TSK’ya geri dönme için dava açmış oldu.

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