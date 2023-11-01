Adana'da 63 yaşındaki fırın işletmecisinin 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edildi! Çektiği görüntüyü delil olarak sundu!

Adana'da 63 yaşındaki fırın işletmecisinin 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edildi! Çektiği görüntüyü delil olarak sundu!

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre, lise 3'üncü sınıf öğrencisi E.A. (16), 28 Ekim'de polis merkezine giderek 3 aydır yanında çalıştığı fırıncı R.A.'nın (63) kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

GÖRÜNTÜLERİ DELİL OLARAK SUNDU DHA'da yer alan habere göre cep telefonu ile çektiği görüntüleri de delil olarak sunan genç kızın şikayeti üzerine 4 çocuk babası R.A., gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ İddiaları kabul etmeyen R.A., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.