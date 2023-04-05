Eczacıbaşı Dynavit, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk mücadelesinde İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara´ya deplasmanda 23-25, 19-25, 25-20, 25-17 ve 14-16´lık setlerle 3-2 mağlup oldu. İtalyan ekibinde forma giyen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt ise karşılaşmanın oyuncusu seçildi. Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 12 Nisan Çarşamba günü Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.

Eczacıbaşı Dynavit, 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul´da oynanacak ikinci karşılaşmadan 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde adını finale yazdıracak. Eczacıbaşı, rakibini 3-2 mağlup etmesi halinde ise karşılaşma altın sete taşınacak.