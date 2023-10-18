Igokea-TOFAŞ: 102-104 (MAÇ SONUCU)
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk sınavında, normal süresi 91-91 tamamlanan maçta Bosna Hersek ekibi Igokea'yı uzatmada 104-102 mağlup etti.
FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun ilk haftasında TOFAŞ, normal süresi 91-91 tamamlanan maçta Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:tel'i 104-102 mağlup etti.
Laktasi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 28-16 önde tamamlayan TOFAŞ, soyunma odasına 43-35 üstün gitti.
Bursa temsilcisi, üçüncü periyodu 61-57 önde bitirdi. TOFAŞ, bitime 4 saniye kala 91-89 öne geçmesine rağmen Igokea m:tel, son saniyede serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle skoru 91-91'e getirdi ve maçı uzatma bölümüne taşıdı.
Uzatma bölümünde attığı 13 sayıya karşılık potasında 11 sayıya izin veren TOFAŞ, karşılaşmadan 104-102 galip ayrıldı.
TOFAŞ'ta 29 sayı kaydederek mücadelenin en skorer oyuncusu olan Caleb Homesley, galibiyette başrol üstlendi.
SALON: Laktasi
HAKEMLER: Antonio Conde, Fernando Calatrava, Valentin Oliot
IGOKEA: Atic 10, Gordic 6, Jeremic 12, Milosavljevic 18, Nikolic 6, Carmichael, Josilo 8, Maric 2, Moody 23, Nakic 8, Tanaskovic 9
TOFAŞ: Ege Demir 10, Homesley 29, Mustafa Kurtuldum, Maye, O´Brien 21, Özgür Cengiz 1, Prewitt 14, Sakic 12, Batın Tuna 2, Winston 15
1´İNCİ PERİYOT: 16-28
DEVRE: 35-43
3´ÜNCÜ PERİYOT: 57-61
NORMAL SÜRE: 91-91