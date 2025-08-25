İğneada nerede? İğneada hangi şehirde, ilde, bölgede?

İğneada, ülkemizin saklı cennetlerinden biri olarak bilinir. Karadeniz’in kıyısında, doğal güzellikleri ve uzun sahil şeridiyle öne çıkar ve bu nedenle buraya birçok turist akını yapılır. Bilhassa son yıllarda doğa turizmine olan ilginin artmasıyla popülerleşmiştir. Peki İğneada konumu nedir?

İĞNEADA NEREDE?

İğneada nerede? Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan bir sahil beldesidir. Karadeniz kıyısında yer almasıyla ve doğasıyla öne çıkan bir sahil beldesidir. Bulunduğu yerde uzun sahil şeridiyle gözleri kamaştırır. Ayrıca iç kesiminde yer alan göller ile birlikte doğal bir ekosistem sunar.

İĞNEADA HANGİ ŞEHİRDE?

İğneada hangi şehirde? Kırklareli şehrine bağlı olan İğneada, Demirköy ilçesi sınırlarındadır. Şehir merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta konumlanır. Sahip olduğu doğal güzellikleriyle şehirden uzaklaşıp doğaya kaçmak isteyenlerin ilk tercihlerindendir. Kırklareli’nin kuzeyinde, Bulgaristan sınırına yakın olduğundan stratejik bir tarafı da vardır.

İĞNEADA HANGİ İLDE?

İğneada hangi ilde? Kırklareli ilinin sınırları içinde yer alan bir beldedir. Şehrin kuzeydoğusunda, Karadeniz kıyısında konumlanır. Sahip olduğu uzun sahil şeridi ve çevresindeki göllerle öne çıkar. Kırklareli il merkezi ile kıyaslandığında doğa ile iç içe ve sakin bir deneyim sunar.

İĞNEADA HANGİ BÖLGEDE? İğneada hangi bölgede? Marmara Bölgesi’nde bulunan bir beldedir. Trakya’nın kuzeydoğusunda yer alır. Karadeniz kıyısında konumlanan bir yeri vardır. Diğer kıyı noktalarına göre daha bakir ve el değmemiş bir doğası vardır. Bundan dolayı doğa turizmi ve ekoturizm açısından yüksek önemi vardır. İĞNEADA HAKKINDA BİLGİLER İğneada, Avrupa’nın en büyük longoz ormanlarından birine sahiptir.

İğneada Longoz Ormanları, ülkemizdeki biyolojik çeşitlilik açısından son derece değerlidir.

Trekking, kamp, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılık için ideal bir bölgede yer alır.

Bilhassa kuş göç yolları üzerinde bulunduğu için kuş gözlemcileri tarafından tercih sebebidir.

İğneada sahili yaklaşık 10 kilometre uzunluğundadır.

Karadeniz kıyısında yer almasıyla dalgalı bir denizi vardır.

İğneada çevresinde Erikli, Mert, Saka, Hamam ve Pedina gibi göller mevcuttur.

2007 yılında milli park ilan edilen İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı, bölgenin en bilinen doğal alanlarından biridir.

