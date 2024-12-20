Iğdır'ın kışa renk katan doğal harikası: Gökkuşağı Tepeleri

Herkesi bölgeye davet eden Akçay, "Bugün Iğdır'ın meşhur tepelerini görmeye ve yürüyüş yapmaya geldik. Burası günübirlik yürüyüş yapmak için çok güzel bir yer, burayı daha çok tanıtmak için böylesi etkinlikler yapıyoruz. Tepelere yerli ve yabancı herkesin gelip uzun ve kısa parkurlu etkinlik yapacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.