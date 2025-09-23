Iğdır FK - Hatayspor: 4-2 (MAÇ SONUCU)
Iğdır FK, 1. Lig'in 7. haftasında ağırladığı Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde Atakaş Hatayspor’u 4-2 yendi.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Şengül, Mehmet Sıraç Akpınar
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 85 Ali Kaan Güneren), Fofana, Bruno (Dk. 56 Koita), Ahmet Emin Engin (Dk. 71 Burak Bekaroğlu), Conte, Doğan Erdoğan (Dk. 85 Eyüp Akcan), Gökcan Kaya, Serkan Asan (Dk. 85 Rotariu), Güray Vural
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Cengiz Demir, Görkem Sağlam, Baran Sarka (Dk. 46 Selimcan Temel), Bamgboye, Massanga (Dk. 58 Deniz Aksoy), Engin Can Aksoy, Rui Pedro (Dk. 77 Oğuzhan Matur), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi)
Goller: Dk. 7 ve 24 Gökcan Kaya, Dk. 60 Ahmet Emin Engin, Dk. 90+8 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 9 Rui Pedro, Dk. 81 Oğuzhan Matur (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 70 Conte (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 16 Görkem Sağlam, Dk. 43 Massanga, Dk. 90+4 Kerim Alıcı, Dk. 90+6 Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor), Dk. 73 Alim Öztürk, Dk. 87 Sinan Bolat (Alagöz Holding Iğdır FK)