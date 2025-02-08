Iğdır FK: 1 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Iğdır FK, Pendikspor'u 1-0 yenerek son 11 maçtaki 2. galibiyetini elde etti ve 5 maç aradan sonra kazandı.
Giriş: 08.02.2025 - 17:08 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:08
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Iğdır FK ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücaedelede Iğdır FK, Pendikspor'u 1-0 yendi.
Maçtaki tek gol, 90. dakikada Ahmet Engin'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Pendikspor maç fazlasıyla ligde 9. sırada kalırken Iğdır FK, son 11 maçtaki 2. galibiyetini elde etti ve 5 maç aradan sonra kazandı.
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