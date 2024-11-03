Iğdır FK: 1 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Iğdır FK, evinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. İlk yarının sonlarında Adrien Regattin'in penaltıdan attığı golle kazanan Iğdır FK, puanını 18'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise haftayı 16 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Iğdır FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Iğdır FK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 43. dakikada penaltıdan Adrien Regattin attı.
Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 18'e yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.,
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Ümraniyespor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.