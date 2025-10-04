Iğdır'da çocukların yaptığı temsili Küresel Sumud Filosu gemileri gölette suyla buluştu

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı durdurmak amacıyla 45ten fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivist ile onlarca gemi ve tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu ile Filistin halkına destek olmak amacıyla Iğdır'da etkinlik düzenlendi. Millet Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, İsrail'in saldırdığı filoyu temsilen kağıttan gemiler yapıp Millet Bahçesindeki gölete bıraktı.

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı durdurmak amacıyla 45ten fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivist ile onlarca gemi ve tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu ile Filistin halkına destek olmak amacıyla Iğdır'da etkinlik düzenlendi. Millet Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, İsrail'in saldırdığı filoyu temsilen kağıttan gemiler yapıp Millet Bahçesindeki gölete bıraktı. Çocuklar, Filistin ve Gazze içerikli resimler çizip İsrail’in uyguladığı soykırımı anlatan çalışmalar yaptı.