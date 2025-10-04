Habertürk
        Iğdır'da çocukların yaptığı temsili Küresel Sumud Filosu gemileri gölette suyla buluştu

        Iğdır'da çocukların yaptığı temsili Küresel Sumud Filosu gemileri gölette suyla buluştu

        Iğdır Millet Bahçesi'nde, 45'ten fazla ülkeden yüzlerce aktivistin yer aldığı Küresel Sumud Filosu'na destek için düzenlenen etkinlikte çocuklar yaptıkları kâğıt gemileri gölete bıraktı; Filistin ve Gazze temalı çalışmaların yer aldığı programa Vali Ercan Turan da katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 17:09 Güncelleme: 04.10.2025 - 17:11
        İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı durdurmak amacıyla 45ten fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivist ile onlarca gemi ve tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu ile Filistin halkına destek olmak amacıyla Iğdır'da etkinlik düzenlendi. Millet Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, İsrail'in saldırdığı filoyu temsilen kağıttan gemiler yapıp Millet Bahçesindeki gölete bıraktı.

        İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı durdurmak amacıyla 45ten fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivist ile onlarca gemi ve tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu ile Filistin halkına destek olmak amacıyla Iğdır'da etkinlik düzenlendi. Millet Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, İsrail'in saldırdığı filoyu temsilen kağıttan gemiler yapıp Millet Bahçesindeki gölete bıraktı. Etkinliğe, Iğdır Valisi Ercan Turan da katıldı.

        İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı durdurmak amacıyla 45ten fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivist ile onlarca gemi ve tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu ile Filistin halkına destek olmak amacıyla Iğdır'da etkinlik düzenlendi. Millet Bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, İsrail'in saldırdığı filoyu temsilen kağıttan gemiler yapıp Millet Bahçesindeki gölete bıraktı. Çocuklar, Filistin ve Gazze içerikli resimler çizip İsrail’in uyguladığı soykırımı anlatan çalışmalar yaptı.

        #Iğdır SMUD filosu
        #haberler
