Iğdır'da Azerbaycan'da destek için bir mahallenin adı "Karabağ" olarak değiştirildi

Türkiye'nin Ermenistan sınırında bulunan beldenin Melekli Belediyesi, Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan'a destek için meclis toplantısı düzenledi.

Belediye Başkanı Eray Coşar başkanlığında toplanan mecliste, beldedeki Güneşli Mahallesi'nin adının "Karabağ" olarak değiştirilmesi için oylama yapıldı.

Meclis toplantısında oy birliğiyle mahalleye, Azerbaycan toprağı olan ve Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'ın adı verildi.