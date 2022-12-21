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Iğdır'daki sulak alanlarda yerleşik olarak yaşayan ak kuyruksallayan kuşu AA muhabiri tarafından görüntülendi

Güzelliği, kuyruk sallama hareketi ile dikkati çeken ak kuyruksallayan, kentte tespit edilen 342 kuş türü arasında yer alıyor.

Bulakbaşı, Karasu, Aras Vadisi ve Erhacı sulak alanları ile Korhan Yaylası, Tuz Dağı, Kızıldağ ve Tekelti Dağı bozkırı civarının bu kuş türlerinin yaşam alanını oluşturduğu kaydedildi.

İsmini kuyruk sallama hareketinden aldığı belirtilen ak kuyruksallayan (Motacilla alba) Türkiye'de bazı bölgelerde yerleşik, bazı bölgelerde ise göçmen olarak barınıyor.