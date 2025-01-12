İGDAŞ doğalgaz faturalarını 6 aya kadar taksitlendiriyor! Doğalgaz faturası taksitlendirme nasıl yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Perakende Grubu iştirak şirketlerinden İGDAŞ, doğal gaz faturalarını 6 aya kadar taksitlendireceği yeni bir kampanya başlattı. Kampanya, eski borçlar da dahil olmak üzere 31 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. İşte, İGDAŞ fatura taksitlendirme kampanyasına dair tüm detaylar...
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7 milyon aboneye sahip İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ (İGDAŞ), kış aylarında doğalgaz faturalarını ödemekte zorluk çeken vatandaşlara 6 aya kadar taksit imkânı sunan bir kampanya başlattı. Aboneler, anlaşma sağlanan 14 banka aracılığıyla faturalarını taksitlendirebilecek. İşte, İGDAŞ’ın taksitli doğalgaz faturası kampanyasıyla ilgili tüm detaylar...
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İGDAŞ TAKSİTLİ FATURA KAMPANYASI BAŞLATTI
İGDAŞ, başlattığı kampanya ile abonelere, ödeyemedikleri faturalarını vade farksız 2 ile 6 ay arasında taksit yapma seçeneği sunuyor. 2019 yılından beri kış aylarında uygulanan taksitlendirme kampanyası, 31 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek.
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VADESİ GEÇMİŞ FATURALARA 12 TAKSİT
Fatura ödemelerinde vade farksız taksit kampanyasına ek olarak vadesi geçmiş borçları da kapsıyor. Konut abonelerine özel olarak geçmiş dönem faturaları anlaşmalı banka aracılığıyla faizsiz, vade farksız 12 taksitle ödenebiliyor.
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