İftar yemekleri taş fırınlarda lezzetleniyor - ŞANLIURFA

Hazreti İbrahim'in yaşadığı yer olarak rivayet edilen ve "Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen Şanlıurfa, damak tadını önemseyenlerin hem gözüne hem de midesine hitap ediyor. Kentte etli, bol salçalı, acılı ve baharatlı yemekler mutfak kültürünün temelini oluştururken, birbirinden lezzetli yemekler neredeyse her sokakta bulunan taş fırınlarda pişiriliyor.Yemekleri ve zengin mutfağıyla ramazan ayının dolu dolu yaşandığı Şanlıurfa'da, iftar saatine doğru tepsi kebabı, lahmacun, dolma, patlıcan, biber, pilav, güveç, çeşitli tepsi yemekleri, kek ve böreğe kadar birçok lezzet taş fırınlarda ücretsiz pişirildikten sonra evlere getiriliyor.- Tepsi yemekleri ve lahmacun Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezleri arasındaHaliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde fırın işletmecisi İbrahim Halil Durmuş, AA muhabirine yaptığı açılamada, yemekleri iftara yetiştirebilmek için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi.Fırında pişirilen yemek sayısının ramazan ayında daha çok arttığını ifade eden Durmuş, şöyle konuştu:"Fırında pişirilen tepsi yemekleri kent mutfağımızın vazgeçilmezleri arasındadır. 12 ay boyunca fırında yemek pişirilir ancak özellikle ramazan ayında daha yoğun oluyor. Bizler de elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoğunluğu önlemek adına yemekleri iftardan 2-3 saat öncesinde getirmelerini istiyoruz aksi halde kabul etmiyoruz. Vatandaşlarımız belirlenen saatlere uyarsa bir sorun yaşamıyoruz. Yemekleri en güzel şekilde pişirmeye gayret ediyoruz. Koronavirüs dolayısıyla da hijyen kurallarına dikkat ediyoruz, maske ve sosyal mesafeye uymaya çalışıyoruz."Fırıncı Mahmut Şimşek ise Şanlıurfa'da özellikle yaz mevsimi ve ramazan ayında tepsi yemeklerinin daha da yoğunlaştığını ifade etti.Ramazan olması ve hava sıcaklarının artmaya başlamasının işlerini biraz daha zorlaştırdığını ifade eden Şimşek, şunları söyledi:"Müşterilerimizin ramazan ayında fırıncılara biraz daha anlayış göstermesini bekliyoruz. Çünkü yoğunluk çok oluyor ve bazen yetiştirmekte zorlanıyoruz. Saat 15.00 ile 17.30 arası tepsi alabiliyoruz bunun dışında yemek kabul etmiyoruz çünkü yetişmiyor. Günlük yaklaşık 100 tepsi yemeği pişiriyoruz, bunun için yemeklerin erken getirilmesi gerekiyor. Herkes yemeğinin iyi pişmesini ve sıcak olmasını istiyor bizler de iftar saatine kadar yemekleri pişirip müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz."- "Evdeki fırınlarda pişirilen yemekler aynı lezzeti vermiyor"Müşterilerden İshak Yapıcıer de fırıncıların tepsi yemeklerini pişirerek vatandaşlar için çok güzel bir hizmet verdiklerini anlattı.Ramazan ayı olması ve sıcakların da artmasıyla özellikle ocakta çalışanların işinin daha zorlaştığını ancak buna rağmen işlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade eden Yapıcıer, şöyle dedi:"Tepsi yemekleri, lahmacun ve patlıcan ile biberlerin fırınlarda pişirilmesi yemek kültürümüzün bir parçası. Tepsi yemeklerine alıştığımız için çok seviyoruz. Yılın her mevsimi tepsi yemeği yapılıyor ama ramazan ayında bu sayı biraz daha artıyor. Evdeki fırınlarda pişirdiğimiz yemekler taş fırınlarda pişirdiğimiz yemeklerin lezzetini vermiyor. Evde deniyoruz fırıncılara zahmet vermeyelim diye olmuyor bundan dolayı taş fırınları tercih ediyoruz. Fırıncılarımız da sağ olsunlar yemeklerin iyi pişmesi için özen gösteriyorlar."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!