Birbirinden farklı türleri ve sağlık deposu olarak kabul edilen yağı ile sofraların vazgeçilmezi olan zeytin, Ramazan ayının gelmesiyle iftar sofralarının da baş köşesinde yerini alıyor.

ZEYTİNİN BESİN DEĞERİ NEDİR?

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Besin değeri yüksek bir meyve olan zeytin, tekli doymamış yağ içermesiyle öne çıkar ve bu sayede kalp sağlığını destekler.

Özellikle 100 gram zeytinin besin değeri şu şekildedir:

- Kalori: 115

- Protein: 0,8 gram

- Karbonhidrat: 6 gram

- Şeker: 0

- Lif: 1,6 gram

- Yağ: 10,9 gram

- Doymuş yağ oranı: 2,3 gram

- Tekli doymamış yağ oranı: 7,7 gram

- Çoklu doymamış yağ oranı: 0.6 gram

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ZEYTİNİN BAŞLICA FAYDALARI NELERDİR?

1. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLER

Zeytin, bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanlar ve E vitamini bakımından zengindir. Bu bileşenler, vücudu serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasara karşı korur ve enfeksiyonlara karşı savunmayı artırır. Zeytinin düzenli tüketimi, bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı direnci artırabilir.

2. KALP HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIR

Zeytindeki tekli doymamış yağ içeriği kalp sağlığıyla bağlantılıdır. Tekli doymamış yağ asidi kolesterol ve kan basıncını düşürme konusunda etkilidir. Bu doğrultuda düzenli olarak zeytin tüketerek olası kalp hastalıklarına karşı koruma kalkanı oluşturmuş olursunuz.

3. KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Yüksek veya düşük kan şekeri seviyeleri diyabete yol açıp, organ hasarlanmalarına neden olabilir. Zeytin gibi kalorisi düşük, besleyici özelliği yüksek ve zengin yağları içeren bir besin tüketmek ani açlık hissine engel olabilir ve kan şekeri seviyelerini dengeler.

4. SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER

Zeytinin sindirim sistemi üzerindeki faydaları, içerdiği lifler ve probiyotik özellikleri ile öne çıkar. Lifler, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, bağırsak florasını destekleyerek sağlıklı bir sindirim sistemi sağlar.

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5. CİLT SAĞLIĞINI KORUR

Zeytin, E vitamini ve sağlıklı yağlar sayesinde cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterir. E vitamini, cildi serbest radikallerin zararına karşı korurken, sağlıklı yağlar cildin nem dengesini sağlar ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.

6. TOK TUTAR

Çok fazla sağlıklı yağ formu içeren zeytin aynı zamanda doyurucu bir atıştırmalıktır. Bunun nedeni ise, yağın sindirilmesinin daha uzun sürmesi ve kişinin kendisini tok hissetmenize yardımcı olmasıdır.

7. GÖZ SAĞLIĞINI KORUR A vitaminin göz sağlığı üzerindeki etkileri herkes tarafından bilinir. Zeytin de A vitamini içeren bir besindir ve düzenli tüketildiğinde göz sağlığını korur. 8. İNFLAMASYONU AZALTIR Kronik inflamasyon romatoid artrit, sedef hastalığı ve daha birçok rahatsızlığın görülmesine neden olabilir. Zeytin kronik inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilecek polifonik bileşikler içerir. Bu bileşikler karaciğer sağlığının desteklenmesine ve kandaki yağ oranın dengelenmesine de yardımcı olur. REKLAM 9. HÜCRE YENİLENMESİNİ DESTEKLER Zeytin, içerdiği güçlü antioksidanlar ve vitaminler sayesinde hücresel hasarı önlemede önemli bir rol oynar. Polifenoller ve oleuropein gibi bileşikler, vücudu serbest radikallerin neden olduğu oksidatif strese karşı korur. Bu özellik, kronik hastalıkların riskini azaltırken hücre yenilenmesini destekler. 10. E VİTAMİNİ KAYNAĞIDIR Zeytin, kalp hastalıkları riskini azaltabilen, kolon kanserine karşı koruyuculuk sağlayabilen, cilt sağlığını iyileştirebilen ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan E vitamini bakımından güçlü bir besin kaynağıdır. HANGİ ZEYTİN DAHA FAYDALIDIR? YEŞİL Mİ? SİYAH MI? Siyah ve yeşil zeytin arasında hangisinin daha faydalı olduğu, besin içeriklerine ve kişisel ihtiyaçlara bağlı olarak değişir. Yeşil zeytin, genellikle daha az olgunken toplandığı için antioksidan içeriği daha yüksektir ve kalori açısından daha hafiftir. Ancak sodyum miktarı genellikle daha fazla olduğundan tuz oranına dikkat edilmelidir. Siyah zeytin ise daha olgun olduğundan yağ içeriği ve kalori miktarı biraz daha yüksektir. Bununla birlikte, E vitamini ve demir açısından daha zengindir, bu da cilt sağlığı ve bağışıklık sistemi için avantaj sağlar. Sağlık açısından en doğru tercih, bireyin sağlık durumu ve diyetine göre değişebilir. Örneğin, tansiyon problemi olanlar genellikle sodyum içeriği daha düşük olan siyah zeytini tercih ederken, kilo kontrolü veya düşük kalorili beslenme hedefleyenler yeşil zeytini seçebilir. Hurma nasıl yenir, tüketilir? Mide yanmasını önlemenin yolları neler?