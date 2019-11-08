İftar saat kaçta?

Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? 8 Kasım 2019 iftar saat kaçta açılacak soruları merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin akşam ezanı saatlerine ezan saatleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İFTAR SAATLERİ 2019

İSTANBUL AKŞAM EZANI SAATİ: 15.35

ANKARA AKŞAM EZANI SAATİ: 17.47

İZMİR AKŞAM EZANI SAATİ: 18.13

BURSA AKŞAM EZANI SAATİ: 18.02

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Resûl-i Ekrem, oruçlunun iftar anında yapacağı duanın geri çevrilmeyeceği müjdesini verir (İbn Mâce, “Ṣıyâm”, 48). İftar duası, oruç tutan kişinin ibadet bilincini güçlendiren ve Allah katında özel bir konuma sahip bu ibadeti yerine getirmenin şükrünü içeren bir anlam taşıdığı gibi iftar sofrasında bulunanlar bakımından dinî eğitimin de bir parçasını oluşturur. Bu esnada herkesin dilediği şekilde dua etmesi ve şükrünü dile getirmesi mümkün olup Hz. Peygamber’den iftarla ilgili şu dua örnekleri nakledilmiştir:

اللهمّلكصمتوعلىرزقكأفطرت “Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım” (EbûDâvûd, “Ṣavm”, 22);

اللهمّلكصمناوعلىرزقكأفطرنافتقبّلمنّاإنّكأنتالسميعالعليم “Allahım! Senin rızân için oruç tuttuk, senin verdiğin rızıkla orucumuzu açtık, bizden kabul buyur; çünkü sen her şeyi işiten ve bilensin” (Dârekutnî, II, 185; ayrıca bk. Şevkânî, IV, 247).

Hadis kaynaklarında yer aldığı bilinmemekle beraber fıkıh literatüründe, “Allahım! Senin rızân için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim ve senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum; günahlarımı bağışla” (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 200) şeklinde dua edilmesi de müstehap görülmüştür.