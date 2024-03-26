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        Haberler Gündem Güncel İftar öncesi kavga: 5 yaralı

        İftar öncesi kavga: 5 yaralı

        Erzincan'da iki aile arasında iftar öncesinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, kavganın sebebinin çocukların tartışması olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 20:11 Güncelleme: 26.03.2024 - 20:11
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        İftar öncesi kavga: 5 yaralı
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        Erzincan’da akraba olan iki aile arasında çocukların tartışması yüzünden çıkan kavga büyüyünce tüfek ve bıçak kullanıldı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

        Olay, bugün iftara az bir süre kala Ersevenler Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kurt ailesinden akrabalar arasında çocukların tartışması nedeniyle kavga çıktı.

        TÜFEK VE BIÇAKLAR KONUŞTU

        Kavgaya her iki aileden de büyüklerin karışması üzerine arbede yaşandı. Tüfekten çıkan saçmalardan ve bıçak darbelerinden olayda toplam 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, Ersevenler ve İzzet Paşa Mahalleleri ile hastane de güvenlik tedbiri aldı.

        Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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