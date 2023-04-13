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İFTAR MENÜSÜ: Ramazanın 22. günü ne yemek yapabilirim? Çorbasından, salatasına, ana yemeğinden tatlısına tarifler...

Ramazanın 22. günü ne yemek yapabilirim? Çorbasından salatasına, ana yemeğinden tatlısına tarifler...

Ramazan ayının bitmesine 7 gün kaldı. Hızla geçen bu mübarek ay içerisinde her güne farklı menüler çıkarmak isteyen kişiler arama motorlarında: ‘Ramazan 22. gün iftar menüsü tarifleri! Ramazanın yirmi ikinci günü ne yemek yapılır? Bugün ne pişirsem? gibi soruları araştırıyor. İşte sizin için hazırladığımız Ramazanın 22. günü iftar menüsü…

Giriş: 13.04.2023 - 10:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EZOGELİN ÇORBASI

    Malzemeler

    2 Çorba kaşığı kırmızı mercimek

    2 Çorba kaşığı bulgur

    2 Çorba kaşığı pirinç

    1 orta boy kuru soğan

    1 Yemek kaşığı biber salçası

    Yarım çay bardağı sıvı yağ

    5 Su bardağı su (Et suyu olabilir)

    1 Tatlı kaşığı kuru nane

    1 Tatlı kaşığı pul biber

    1 Çay kaşığı karabiber

    Tuz

    Yapılışı: Sıvıyağ koyulan tencerede küçük küçük doğranan soğanlar kavurulur. İçerisine önceden yıkanılan, mercimek, bulgur ve pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurduktan sonra su ilave edilir. Kaynayan tencerenin kapağı kapatılır. Ocağın altı kısılır. Ayrı bir tencere içerisinde sıvıya, salça kavrulur. İçine nane, pul biber, karabiber ve biraz su ilave edilir. Elde edilen sos, pişen çorbayla buluşturulur.  5 dakika daha pişen çorba servise hazırdır. Afiyet olsun.

  • HAMSİ TAVA

    Malzemeler

    1 kilo hamsi

    Mısır unu

    Tuz

    Yapılışı: İlk olarak hamsilerin kılçıklarını temizleyip, bol su ile yıkayın. Yıkanan hamsilerin suyunu iyice süzdürün ve üzerlerine tuz serpip, harmanlayın. Ardından hamsileri mısır ununa bulayın. Pişireceğiniz tavayı ocağa alıp, sıvı yağı ekleyin. Yağ ısınınca mısır ununa bulanan hamsileri pişireceğiniz tava içerisine dizin. Tavaya dizilen balıkları önlü arkalı pişirin ve servis tabağına ters çevirerek alın. Afiyet olsun!

  • GARNİTÜRLÜ PİLAV

    Malzemeler

    2 su bardağı Osmancık pirinç

    1 tane patates

    1 tane havuç

    1 su bardağı konserve bezelye

    1/2 demet dereotu

    2 su bardağı sıcak su

    2 yemek kaşığı tereyağı

    4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

    2 tane küp şeker

    Tuz

    Yapılışı: İlk olarak pirinçleri bir kabın içerisine koyuyoruz ve üzerini geçecek kadar sıcak su koyarak, 1 saat kadar bekletiyoruz. Havucu ve patatesi küp küp olacak şekilde küçük küçük doğruyoruz ve birlikte bir tencereye alarak, haşlıyoruz. Pirinçler yeteri kadar beklediği zaman yıkayıp, suyunu süzüyoruz. Pilav tenceresi içerisine zeytinyağını ve tereyağını alıp, ısıtıyoruz. Isınan tencereye pirinçleri alıyoruz ve 5-10 dakika kadar kavuruyoruz. Ardından şekeri, tuzu ve sıcak suyu ekliyoruz. Ocağın altını kısıp, pirinçler suyunu çekinceye kadar pişiriyoruz. Pilavı beklerken, dereotunu ince ince kıyıyoruz ve pilav suyunu çektiği zaman bezelye, havuç ve patates ile birlikte tencereye alıyoruz. İyice karıştırıp, bir süre birlikte pişirdikten sonra, ocaktan alıyoruz ve 30 dakika kadar dinlendiriyoruz.

  • ROKA SALATASI 

    Malzemeler

    Kurutulmuş domates

    Beyaz soğan

    1 demet roka

    Konserve mısır

    Sos için;

    Limon

    Zeytinyağı

    Tuz

    Yapılışı: İlk olarak rokaları yıkayın ve kuruttuktan sonra büyük büyük kase içerisine doğrayın. Üzerine ay şeklinde dilimlenmiş soğanları, mısırı ve kurutulmuş domatesleri alın. Sos malzemelerini karıştırarak salata ile buluşturun.

  • UN HELVASI

    Malzemeler

    2 su bardağı un

    1 su bardağı sıvıyağ

    Şerbeti İçin;

    2,5 su bardağı su

    1,5 su bardağı tozşeker

    Yapılışı:  İlk olarak kenarda şerbeti hazırlayın. Tencere içerisine toz şekeri ve suyu alın, kısık ateşte eritin. Daha sonra başka bir tencereye sıvıyağını ve unu alın. Unun kokusu çıkana kadar orta ateşte kavurun. Sonra ocağın altını kısın ve unun rengi koyulaşana kadar kavurmaya devam edin. Arzu edilen renge ulaşılınca. Ocaktan alınan un helvasının üzerine ılık şerbetini dökün. Şerbeti döktükten sonra çekmesi için hızlı hızlı karıştırın. Helva hazır olunca kaşık içine alıp ters çevirerek servis tabağına koyun.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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