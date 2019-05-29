30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek bir salata ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte leziz mi leziz iftar menüleri...
SOĞAN ÇORBASI MALZEMELER
1 adet kuru soğan
1 çorba kaşığı tereyağı
1.5 çorba kaşığı un
4-5 su bardağı tavuk suyu
Karabiber
Tuz
SOĞAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Soğanı ortadan kesip yarım halkalar elde etme için ince ince doğrayın. Bir kaşık tereyağını tencerede eritin ve soğanları kavurun. Hafif pembeleşince un ekleyin ve yüksek ateşte kavurmaya devam edin. İki dakika kavurduktan sonra sıcak tavuk suyunuzu karışıma ekleyin ve karıştırarak 5 dakika daha pişirin. Tercihinize göre karabiber ve tuz ekleyin.
Suyuna ekmek banması bir başka güzeldir tas kebabının. Bu lezzetin olmazsa olmazı ise dana eti, soğan ve suyuna lezzet veren salçadır. Ayrıca baharatlarla zenginleştirerek tas kebabını tatlandırmak da elinizde işte nefis mi nefis tas kebabı tarifi ve malzemeleri...
TAS KEBABI MALZEMELER
Yarım kilo kuşbaşı dana eti (tercihe göre kuzu eti de olur)
1 yemek kaşığı ay çiçek yağı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet büyük boy kuru soğan
1 adet havuç
3 adet patates
4 diş sarımsak
2 tatlı kaşığı domates salçası
3 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı tuz
Karabiber
TAS KEBABI NASIL YAPILIR?
İlk olarak yıkadığınız kuşbaşı dana etlerinin suyunu süzdürün ve kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Ayçiçek yağını tencerede kızdırın, tereyağını ekledikten sonra etleri tencereye ekleyin. Orta derecede ateşte etleri suyunu çekinceye kadar pişirin. Bu arada kuru soğanı doğrayın. Patates ve havucu soyduktan sonra iri iri doğrayın. Yemeklik doğradığınız kuru soğan ve bütün haldeki sarımsakları ocaktaki etlere ekleyerek kavurun. Salçayı yemeğe ekleyin ve karıştırın. Ardından sıcak suyu tencereye ekleyin. Büyükçe doğranmış patates ve havucu ilave edin. Karabiber ve tuzu kebaba katın. Kapağını kapattığınız tencerede, kısık ateşte 30 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.
PİRİNÇ PİLAVI MALZEMELER
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı arpa şehriye
1 su bardağı baldo pirinç
1,5 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu (Sade pirinç pilavı için 1 bardak su kullanılmalı)
1 çay kaşığı tuz
NASIL YAPILIR?
Pirinç pilavı tarifine pirinçleri yıkayarak başlamanızı öneririz. Yıkanan pirinç dinlenirken altı yapıştırmayacak bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin. Şehriyeyi süzgeçte sudan geçirin ve kızaran yağda rengi değişene kadar kavurun. (Sade yapacaksanız şehriye kavurma işlemini atlayarak ve suyu 'malzemeler'de anlattığımız gibi azaltarak aynı tarif ile sade pirinç pilavı yapabilirsiniz.) Dinlenmiş pirinçlerinizi tencereye koyup üzerine birkaç damla limon sıkın. 1 dakikadan az süre karıştırın. Suyunuzu ekleyin ve ocağın altını kısıp pilav tenceresinin kapağını kapatın. Yaklaşık 10 dakika sonra kapağını kaldırın bir tur karıştırıp suyunu çekmiş mi diye kontrol edin. Suyunu çektiyse altını kapatın ve dinlenmeye alın. Bu sırada soğumaması için bir örtü ile tencereyi sarabilirsiniz. Dinlendikten sonra bir kaseyi kalıp olarak kullanıp derli toplu bir pilav sunabilirsiniz. Afiyet olsun...
İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ
PİKAN CEVİZLİ GÜLLAÇ İÇİN MALZEMELER
1 litre süt
50 gram krema
Yarım paket güllaç
1 çorba kaşığı gülsuyu
4 çorba kaşığı bal
100 gram pikan cevizi
GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?
Kaynamış sütü ocaktan alır almaz içerisine bal ve krema ekleyin. Güllaç yapraklarını ortadan ikiye kırarak sıcak ballı süt içinde tek tek iyice yumuşatın. (Bu işlemi eldivenle yapmanızı tavsiye ederim)
Güllacın orta kısmına, ufalanmış pikan cevizlerini yerleştirin ve kalan güllaç malzemeniz ile üstünü kapatın. Artan sütü, güllacın her tarafının yumuşak olduğundan emin olana kadar ilave edin.
Üzerini pikan cevizi ile süsleyerek soğumasını bekleyin. Afiyet olsun.
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