İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tekmeli yumruklu 'yol verme' kavgası
İstanbul Kadıköy'de İETT şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgayı yolcular ayırdı.
Kadıköy'ün Hasanpaşa Mahallesi'nde bir İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki sürücü birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Tarafları araya giren çevredekiler ayırdı.
Bu arada, kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, İETT otobüsünden inen sürücünün yolda duran otomobilin sürücüsünü çekerek araçtan indirmesi, sürücülerin birbirlerine yumruk atması ve yere düşmeleri, vatandaşların da tarafları ayırmaya çalışması yer alıyor.