İETT otobüsü şarampole düştü
İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü şarampole düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.
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Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne doğru ilerlediği sırada kontrolden çıktı.
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Manevra yapan otobüs otoyol kenarında yağmur suyu gideri kanalına düştü.
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Sabah saatleri olması nedeniyle hastaneye giden onlarca vatandaş panik halinde otobüsten tahliye edildi.
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İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.
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Kaza nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu.