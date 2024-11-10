İETT otobüsü bariyere ok gibi saplandı
İstanbul'da Kadıköy'e yolcu taşıyan İETT otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın ön kısmından içeri giren bariyer orta kısmana kadar saplandı.
- 1
İstanbul'da D-100 kara yolu Harem istikametinde ilerleyen İETT otobüsü, Acıbadem Metro İstasyonu durağına yanaşırken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
- 2
Otobüste bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın ön kısmından içeri giren bariyer orta kısmana kadar saplandı.
- 3
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
-
- 4
İtfaiye ekibi, bariyeri keserek İETT otobüsünden çıkardı.