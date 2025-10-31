İDSO Cumhuriyet'in 102. yıl coşkusunu Romanya'da yaşattı

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Romanya - Türk Büyükelçiliği'nin davetiyle 28 Ekim'de Bükreş'te düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserinde sahneye çıktı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel etkinliğe Romanya İçişleri Bakanı Catalin Predoiu, Savunma Bakanı Liviu Ionut Mosteanu, Adalet Bakanı Radu Marinescu, Avrupa Yatırım ve Projeler Bakanı Dragos Nicolae Pislaru, Senato Başkan Yardımcısı Mihai Cotetl, eski başbakanlar Victor Ponta ve Adrian Nastase ile eski futbolcular Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da katılım sağladı. Romanya ve Türkiye dışında çevre ülkelerden ve şehirlerden davet edilen bürokratlar ile seçkin konukların da katıldığı konser, yalnızca bir müzik etkinliği değil; Türkiye'nin bağımsızlık ruhunu, Cumhuriyet değerlerini ve kültürel zenginliğini evrensel müzik diliyle anlatan bir kültür elçiliği görevi gördü.

Bu özel gecede Hasan Niyazi Tura yönetiminde sahneye çıkan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik tarihinin iki büyük ismi Ulvi Cemal Erkin ve W. A. Mozart'ın eserlerini icra etti. Konserin solistliğini henüz 18 yaşında olmasına rağmen ulusal ve uluslararası alanda sayısız ödül kazanmış genç piyanist Can Saraç üstlendi. Etkinlik, Romanya'nın ve dünyanın en prestijli konser salonlarından biri olan Athenaeum'da gerçekleşti. Neoklasik ve eklektik mimarinin başyapıtı kabul edilen, George Enescu Filarmoni Orkestrası'nın evi olan bu tarihi salon, Avrupa Mirası Etiketi'ne sahip ve dünyanın en güzel konser salonlarından biri olarak biliniyor.

Konserin ilk bölümünde, klasik müzik tarihinin evrensel dâhilerinden W. A. Mozart'ın, 1783 yılında bestelediği ve Yeniçeri ritimlerinden ilham alan Türk Marşı seslendirildi. Can Saraç, konserin ikinci bölümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuşak bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin'in Piyano Konçertosu'nu yorumladı. Gecenin üçüncü bölümünde ise Erkin'in Köçekçe adlı eseri, Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde büyük beğeni topladı. "KONSER, KÜLTÜRLER ARASI DİYALOĞUN VE SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜN ZARİF BİR İFADESİ" İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Aycan Küçüközkan, konserin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Bükreş'te gerçekleştirdiğimiz bu konser bizim için yalnızca bir müzik etkinliği değil; aynı zamanda Türkiye'yi kültürel açıdan temsil eden özel bir görevdi. Geçtiğimiz ay Avrupa'nın en prestijli festivallerinden biri olan George Enescu Festivali'nde sahne alan ilk Türk orkestrası olmuştuk. Bu kez Cumhuriyetimizin 102. yılında, bir kez daha Romanya'da sanat aracılığıyla Türkiye'nin sesini duyurmanın gururunu yaşadık. Bu tür konserler, hem İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın dünya müzik sahnesindeki yerini pekiştiriyor hem de Türkiye'nin kültürel vizyonunu evrensel müzik diliyle dünyaya duyurmasına katkı sağlıyor. Romanya -Türk Büyükelçiliği'nin davetiyle gerçekleştirdiğimiz bu konserin, kültürler arası diyaloğun, sanatın birleştirici gücünün ve Türkiye'nin çağdaş yüzünün en zarif ifadesi olarak müzik tarihinde yerini aldığına inanıyoruz."