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İdris Baluken cezaevinden tahliye edildi

HDP'li eski milletvekili İdris Baluken tahliye oldu. Baluken 6 yıl 5 ay 1 gün tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden serbest kaldı

Giriş: 05.04.2023 - 16:03 | Güncelleme: ABONE OL
İdris Baluken cezaevinden tahliye edildi
HABERTURK.COM

HDP Eski Grup Başkanvekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken de cezaevinden tahliye oldu.

HDP'den yapılan açıklamada, "Geçmiş dönem Grup Başkanvekilimiz ve Diyarbakır Milletvekilimiz İdris Baluken, infazını tamamlayarak cezaevinden çıktı. Diğer arkadaşlarımızın da özgürlüğüne kavuşması yakındır" denildi.

4 Kasım 2016 tarihinde HDP Grup Başkanvekili görevindeyken gözaltına alınarak tutuklanan Baluken, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Baluken, 30 Ocak 2017’de görülen duruşmada hakkında verilen tahliye kararı sonra cezaevinden çıkmıştı. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Baluken, 22 gün sonra 21 Şubat 2017’de yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hakkındaki cezanın infazını tamamlayan Baluken, 6 yıl 5 ay 1 gün sonra tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden çıktı.

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