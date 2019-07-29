İdo Tatlıses taburcu olur olmaz sahnelere döndü - Magazin haberleri 2019

İHA'nın haberine göre; geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 7 gün hastanede yatan İdo Tatlıses, kaptığı enfeksiyonu yendikten sonra sahnelere geri döndü. 1 hafta arayla iki kere hastaneye kaldırılan ve birinde 4 gün, diğerinde ise 3 gün özel bir hastanede tedavi altına alınan Tatlıses, enfeksiyonu atlatır atlatmaz sahnelere geri göndü.

Yalıkavak'taki bir beach'te verdiği konserde oldukça neşeli olduğu görülen İdo, bir an olsun yerinde durmadı. Söylediği şarkılarla unutulmaz bir gün yaşatan Tatlıses'i dinlemeye gelen hayranları bol bol fotoğraf çekip ünlü sanatçıyla selfie yaptı. Yeniden yoğun bir tempoyla çalışmaya başlayan İdo Tatlıses, konserde babası İbrahim Tatlıses’in de şarkılarına yer vermeyi ihmal etmedi.

Tatilciler bir yandan denizin, kumsalın ve güneşin tadını çıkarırken, diğer yandan İdo’nun şarkılarıyla unutulmaz bir gün geçirdi.