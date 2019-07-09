09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli ile çıktığı Bodrum tatilinde rahatsızlandı. Şefkatli ise geçtiğimiz gece yarısı hastaneye kaldırılan sevgilisi İdo Tatlıses'i yalnız bırakmadı.
Gece boyunca refakatçi olarak sevgilisinin yanında kalan Şefkatli, çiğköfte yediği anları müstakbel kayınpederi İbrahim Tatlıses’i etiketleyerek “Aşkımı hastanede tek bırakmayız. Ama çiğköfte bizim işimiz” notuyla paylaştı. Ardından Yasemin Şefkatli, "hastane günlükleri" notuyla hastaneden bir paylaşım daha yaptı.
KONSERİ İPTAL OLDU
Menajeri, İdo Tatlıses'in sağlık sorunları sebebiyle konserinin iptal olduğunu ise şu sözlerle duyurdu:
Tüm sevenlerimize ve kamuoyuna; Sayın İdo Tatlıses, yaşamış olduğu sağlık sorunları nedeniyle 08.07.2019 - 10. 07.2019 tarihleri arasında gerçekleştirmesi planlanan konser organizasyon etkinlerinde sahnede olamayacaktır.
Yasemin Şefkatli de geçtiğimiz günlerde Bodrum’da açıkta satılan midye dolmayı yediği için soluğu hastanede almıştı.
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