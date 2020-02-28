28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İdlib nerede? sorusu bugün İdlib'de 33 şehit haberiyle merakla araştırılmaya başlandı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında şehit sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.
İşte İdlib haritası ve nüfusu...
İDLİB NEREDE?
İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir.
Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.
İDLİB HARİTASI
İDLİB TARİHİ VE NÜFUSU
Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi.
Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.
2011'de Suriye İç Savaşı'nın başlamasından bu yana, şehir asi milislerin eline geçti ve 2017'de Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin merkezi oldu. İdlib Valiliği'ni Tahrir el-Şam ile birlikte kontrol etmektedir.
Merkez İstatistik Bürosu tarafından yapılan 2004 nüfus sayımında, Idlib 98.791 nüfusa sahipti ve 2010 yılında nüfus 165.000 civarındaydı. Suriye İç Savaşı 2011'de başlamadan önce, bölge sakinleri önemli bir Hıristiyan azınlık olmasına rağmen çoğunlukla Sünni Müslümanlardı. İdlib altı ana bölgeye ayrılmıştır: Ashrafiyeh (en kalabalık),Hittin, Hicaz, Şehir Merkezi, Hurriya ve el-Qusur.
Suriye'nin büyük bir tarım merkezi olan İdlib bölgesi, aynı zamanda birçok "ölü şehir" içeren ve insan yapımı anlatımlar içeren tarihsel yapıtlar olarak oldukça önemlidir. Idlib, bir zamanlar güçlü bir krallığın başkenti olan Ebla antik kentini içermektedir. Nuhaše ve Luhuti antik krallıkları, bugünkü Valilik Bölgesi'nde Bronz ve Demir çağlarında ortaya çıkmıştır.
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