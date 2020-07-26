Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Cela Caddesi’nde bomba yüklü motosiklet patladı.

Patlama sonucu 9 sivil yaralanırken, çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale edildi.