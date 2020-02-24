İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 50 araçlık yeni bir askeri konvoy siviller için güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla sabah saatlerinde İdlib’e girdi. İHA'da yer alan habere göre Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de Türk askerlerine eşlik etti.