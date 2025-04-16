'İDEA' İstanbul Film Festivali'nde

44. İstanbul Film Festivali kapsamında Türkiye prömiyerini yapan İDEA, 2025’in Altın Lale adayları arasında yer alıyor. Bu yıl, yerli ve yabancı filmlerin uluslararası bir jüri tarafından bir arada değerlendirileceği Altın Lale Yarışması’nda 15 uzun metrajlı film yer alıyor. Ödül sahipleri, festivalin 22 Nisan’daki kapanış töreninde açıklanacak.

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Senaristliğini ve yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun, yapımcılığını Vildan Erşen’in üstlendiği İDEA filminin oyuncuları arasında Tarhan Karagöz, Nalan Kuruçim, Ercan Kesal, Jale Arıkan, Tansu Biçer, Gafur Uzuner, Melih Düzenli ve Enver Demirkan yer alıyor.

Kimlik sorunsalının takıntılarından biri olduğunu vurgulayan senarist ve yönetmen Tayfun Pirselimoğlu, kendi isteğiyle kimliğini değiştiren bir karakteri odağına alan Ben O Değilim filminin ardından bu kez, İDEA’da, kendi iradesi dışında başka biri olarak muamele gören bir adamın hikâyesini anlattığını belirtiyor.

“Hayal ve gerçekliğin anlamlarının yer değiştirdiği, en azından hangisinin hangisi olduğunun bulanıklaştığı bir zamanda yaşıyoruz” diyen Pirselimoğlu, şunları ekliyor: “Yaygın bir somut mantıksızlık daha da şiddetli hale geldi; ‘gerçeklik’ değişiyor ve ‘deliliğin’ sıradanlığı ağır basıyor. 'Kafkaesk' ifadesi artık bir sıfat değil, bir şey, sıradan hayatın bir parçası.”

Herhangi bir politik anlayıştan yoksun olan ana karakterin bu deliliğin kurbanı olduğunu ve onun gülünç “kaderi”nin aslında, böyle bir delilik tarafından ele geçirilen bir toplumu temsil ettiğine işaret eden Pirselimoğlu, filmin amacına dair ise şunları söylüyor: “Günümüzde yaşanan adaletsizliği tasvir etme alegorisi, olay örgüsünün tamamına yerleştirilmiş durumda. Derin ve hassas bir mizahi yaklaşıma sahip olan İDEA, böyle bir ‘durumu’ yakalamayı ve bu acı ironiyi ifade etmeyi amaçlıyor. Nereden ve nasıl belirdiği müphem toplu bir deliliğin kurbanı olan sıradan birinin gülünç kaderini izliyoruz.” Tayfun Pirselimoğlu Sinemaseverler, 17 Nisan Perşembe günü 16.00’da Kadıköy Sineması’ndaki gösterimde film ekibiyle bir araya gelme imkânı bulacak. Festival kapsamındaki son gösterim, 20 Nisan Pazar günü 13.30’da City's Nişantaşı’ndaki CineWAM’da izlenebilir. FİLMİN KONUSU Şehirden uzakta, karanlık bir işadamına ait boş bir villada bekçi olarak çalışan Kemal’in (Tarhan Karagöz) hayatı, geceleyin tek başına yaptığı otobüs yolculuğunda geri dönülmez bir şekilde değişir. Yakınına oturan tuhaf adamın otobüsten inerken koltukta bıraktığı, kapağında İDEA yazan küçük kitabı amaçsızca karıştırıp geri bırakan Kemal’in hayatı o andan itibaren tam bir cehenneme döner. Açıklanmayan bir suçla itham edilen ve gizli bir örgütün lideri muamelesi gören Kemal, artık bir başkasıdır.