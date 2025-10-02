İddia: Suriye devrik lideri Esad zehirlendi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), eski Suriye diktatörü Beşar Esad'ın, devrildikten sonra kaçtığı Rusya'nın başkenti Moskova'da zehirlenme girişimine maruz kaldığını öne sürdü.

Kuruluşun haberini dayandırdığı "bilgili bir kaynağa" göre saldırının amacı, Rus hükümetini zor durumda bırakmak ve suikastı gerçekleştirmekle suçlamak.

REKLAM advertisement1

Kaynak, Esad'ın pazartesi sabahı Moskova'nın uzak noktasında bir hastaneden taburcu edildiğini ve durumunun şu anda stabil olduğunu belirtti.

Tedavisi sırasında kendisine sadece kardeşi Mahir Esad ve eski Genelkurmay Başkanı Mansur Azzam'ın temasına izin verildi.