Dünyanın en büyük yolcu gemisi Icon of The Seas özellikleri: Icon of The Seas gemisi kaç metre, kaç kişilik?

ICON OF THE SEAS ÖZELLİKLERİ

BBC'nin haberine göre, kruvaziyer şirketi Royal Caribbean'a ait 365 metre uzunluğunda ve yaklaşık 250 bin ton ağırlığındaki gemi, Miami'den 7 günlük Karayipler turuna çıktı.

Finlandiya'nın Turku kentindeki bir tersanede 2 milyar dolara inşa edilen dünyanın en büyük yolcu gemisinin 7 bin 600 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor.